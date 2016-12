Il terzino algerino del Napoli Ghoulam è al centro di un vero e proprio intrigo internazionale. Il suo contratto in azzurro è in scadenza nel 2018 (attualmente guadagna circa 800 mila euro) ed i suoi agenti sono già in movimento per trovare nuove strade. Prima ancora di intavolare la trattativa con il Napoli per il rinnovo, però, si sono fatti sotto alcuni top club europei che vorrebbero prendere subito l'esterno algerino.

Su tutti, il pressing più forte è quello di Psg, Bayern Monaco e Chelsea. La trattativa per il rinnovo con il Napoli sarebbe già avviata ma al momento è in fase di stallo. Se ne riparlerà con il nuovo anno nella speranza che il matrimonio in azzurro di Ghoulam possa durare ancora a lungo.