Nonostante la vittoria con la Sampdoria all'ultimo minuto, non cambia la classifica del Napoli di Sarri; vincono, infatti, tutte le altre dirette concorrenti, a partire dalla Roma di Spalletti che la spunta a Marassi contro il Genoa grazie ad un autogol sfortunato di Izzo e resta seconda in classifica a quota 41; +3, dunque, sugli azzurri e avvicinata anche la Juve.Sorrisi a Roma anche sponda Lazio; i biancocelesti, a 37 punti, uno solo dietro Hamsik e compagni, ci provano per tutto il match, sbagliano un rigore, ma hanno la meglio del Crotone solo al 90' e solo grazie a Ciro Immobile.La vera notizia della giornata, però, notizia più non è: si tratta dell'Atalanta di Gasperini che ricomincia da dove si era fermata prima di Natale e sbanca Verona vincendo per 4-1 sul Chievo con un super Papu Gomez, autore di una doppietta; ora sono 35 i punti dopo il girone d'andata, un record. I nerazzurri di Bergamo inseguono però ancora il Milan, vittorioso sul Cagliari in serata grazie ad un gol di Bacca a pochi minuti dal termine.Sempre settimo posto, invece, per l'Inter; i ragazzi di Pioli, nel lunch match di giornata, sbancano Udine al novantesimo grazie a Perisic, ma restano distanti tre punti dalla zona europea.