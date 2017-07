Napoli, oggi il primo test: Milik ​centravanti, Mertens torna esterno

di Roberto Ventre

Scatta il countdown per l'andata del preliminare di Champions League. Mancano 33 giorni al primo appuntamento ufficiale del Napoli che sarà già un crocevia fondamentale per la stagione. Ecco perché la prima uscita degli azzurri sul campo della frazione Carciato alle 18 contro la formazione dilettanti della Bassa Anaunia (venduti 400 biglietti di tribuna dei 600 disponibili al prezzo di 15 euro: la vendita riprende oggi al campo sportivo) assume già un significato particolare. Rappresenterà, infatti, il termometro dello stato di forma degli azzurri a poco più di un mese da una partita da dentro-fuori, di quelle da non sbagliare. Già, perché anche se qui a Dimaro è stata sdoganata la parola scudetto e il sogno di tutti gli azzurri è quello di spodestare la Juve, il primo obiettivo stagionale sarà assicurarsi la fase a gironi di Champions.



I segnali della prima settimana di lavoro sono incoraggianti. Sarri non potrà disporre solo di Hysaj che ha ripreso ieri la preparazione differenziata dopo due giorni di stop per l'influenza. Da terzini destri si alterneranno Maggio e Tonelli, quest'ultimo spostato per necessità da laterale della difesa a quattro, ruolo ricoperto in passato in qualche occasione ad Empoli. L'unico volto nuovo del Napoli sarà il francese Ounas, acquistato per 10 milioni dal Bordeaux, impiegato stabilmente da vice Callejon, in quello che inizialmente è destinato a diventare il suo ruolo. Mertens ieri è stato schierato da Sarri nel suo vecchio ruolo di esterno sinistro per far ruotare da prima punta Milik e Pavoletti.



