Napoli, c'è ottimismo per Mertens: esami alla caviglia tra oggi e domani

Giornata di riposo per il Napoli dopo la vittoria di ieri nel derby di Benevento. Una fortuna soprattutto per Dries Mertens: una serata, quella del vigorito, piena zeppa di emozioni: il gol che ha portato in vantaggio il Napoli è il 18° della sua stagione, il quarto di fila nelle ultime tre di campionato. Il belga aveva già puntato la Lazio, prossima avversaria sabato al San Paolo e contro la quale all'andata aveva siglato un gol da cineteca, ma la botta alla caviglia ha preoccupato tutti.



Lo scontro con Djimsiti è stato improvviso, Dries ha provato a rimettersi in piedi, ma la distorsione alla caviglia sinistra s'è fatta sentire. Tutta Napoli ha avuto per qualche ora il fiato sospeso, ma le notizie che arrivano oggi sembrano rilassare gli animi: come riportato anche da Sky Sport, infatti, lo staff medico azzurro non fa drammi per le condizioni del belga, la caviglia non sembra essersi gonfiata troppo e seguirà le normali procedure per la guarigione.



Da riaggiornare anche gli approfondimenti per la distorsione: il belga potrebbe infatti sottoporsi agli accertamenti strumentali anche domani, e non oggi come precedentemente previsto. Proprio domani il gruppo azzurro si ritroverà a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti in vista della Lazio e anche Sarri ne saprà di più.

