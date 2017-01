Non si vive di soli social. Per informazioni rivolgersi a Lorenzo Tonelli: zero minuti fino a questa sera con il Napoli, ma un'infinità di sorrisi. Postati tutti su Instagram, uno dopo l'altro. Perché come ha raccontato la sua fidanzata Claudia Manzella «Per attirare le cose positive bisogna essere positivi». E cosa c'è di meglio di un gol all'esordio al 95' di una partita che il Napoli si rassegnava a pareggiare? Probabilmente nulla.



Alla faccia di chi ne aveva messo in discussione qualità e capacità di inserimento. In campo, come nel gruppo, Lorenzo Tonelli è già una colonna. E l'abbraccio di fine partita - tutti addosso al numero 62 - è lo specchio di questa situazione, che a tutti gli effetti è una realtà.



Solida, solidissima: perché prendere il posto di Koulibaly (fuori per un mesetto per gli impegni in Coppa d'Africa), non sarebbe stato facile per nessuno, figurarsi per uno che fino ad oggi aveva una sola partita nelle gambe, quella giocata con la Primavera contro il Milan un mese fa.



Eppure Tonelli ha dimostrato che la voglia è la forza più grande. Lui ha saputo aspettare, con il sorriso, e alla fine ha avuto ragione. E nel calcio c'è solo una cosa che attesta chi ha ragione e chi no: il gol.