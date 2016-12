Un programma specifico di riabilitazione dopo l’infortunio al ginocchio sinistro, accusato il 20 novembre nel match di campionato contro la Lazio, che è in via di completa guarigione: Pavoletti lo comincerà già domani a Castel Volturno con lo staff medico azzurro, coordinato dal dottore Alfonso De Nicola (nella foto dal suo profilo Facebook con l’attaccante livornese) e i fisioterapisti azzurri. Appena sarà totalmente ok comincerà il lavoro sul campo, cioè gli allenamenti specifici e poi quelli in gruppo per ritrovare il più velocemente possibile la migliore condizione atletica prima di rilanciarsi nella mischia.L’attaccante livornese, quindi, avrà ancora bisogno di qualche giorno prima di tuffarsi completamente nella mischia e comunque ciò avverrà solo dopo che il 3 gennaio, giorno in cui verrà depositato il contratto in Lega. Ci sarà bisogno, poi ancora di un po’ di tempo e nella migliore delle ipotesi Pavoletti potrebbe fare parte del gruppo dei convocati per il match di campionato del 15 gennaio al San Paolo contro il Pescara, cioè per la prima partita del girone di ritorno. Dopo aver completato la riabilitazione al ginocchio e aver intensificato la preparazione atletica dovrà svolgere la parte tecnico-tattica vera e propria con Sarri.