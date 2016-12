Al termine dei test di Villa Stuart, il professor De Nicola ha parlato della situazione fisica di Pavoletti.



«È stata effettuata una valutazione funzionale del ginocchio che è in via di guarigione. Non è ancora pronto per fare partite e sta seguendo un programma di riabilitazione che continuerà fino a quando non sarà pronto. Queste visite ci hanno chiarito molto la sua situazione. L'infortunio l'ha avuto, e lo sappiamo. Non posso dire dei tempi di recupero. Domani completiamo gli accertamenti perché dobbiamo essere scirui anche della parte cardiologica. E poi faremo i nostri test funzionali da affiancare a quelli fatti qui a Villa Stuart. Non posso dire niente ancora fino a quando non completiamo tutto».