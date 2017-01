Appena arrivato a Napoli e già al lavoro. Leonardo Pavoletti si è già messo a disposizione di Sarri per entrare subito nelle gerarchie dell'attacco azzurro. In particolare ha svolto in giornata prima lavoro in palestra e poi un po' di differenziato sul campo di Castel Volturno: il tutto in compagnia di Arek Milik, l'attaccante polacco che dovrà sostituire in attesa del suo definitivo recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro.Pavoletti, infatti, è arrivato in questa sessione di mercato, ma non è ancora al 100% della condizione per poter giocare dal primo minuto già nella gara di sabato sera contro la Sampdoria.