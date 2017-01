Il difensore napoletano del Genoa Armando Izzo ha lasciato un bellissimo messaggio su Facebook dedicato al suo amico Leonardo Pavoletti che da oggi è un giocatore del Napoli.



«È stato bello giocare insieme,esultare insieme tante volte sotto la Nord,ma come succede spesso nel calcio a un certo punto le strade si dividono. Ora vai a giocare nella mia città,una città come Genova innamorata follemente della sua squadra che con la tua voglia,il tuo talento sono sicuro conquisterai. Hai sempre dimostrato di essere un grande uomo oltre al calcio e non posso fare altro che augurarti i migliori successi nella mia Napoli. Lo meriti PAVOLOSO».