Le prime parole con Sarri, il primo scambio di impressioni a Castel Volturno con l’allenatore e il direttore sportivo Giuntoli. Incontro molto cordiale quello di Pavoletti con il tecnico azzurro, la soddisfazione reciproca di poter cominciare presto il lavoro insieme. L’attaccante avrà la possibilità di giocarsi le sue carte in un grande club, il tecnico avrà il tipo di centravanti che voleva.Pavoletti, dopo aver completato le visite mediche alla clinica Pineta Grande e i test atletici e fisici al centro sportivo di Castel Volturno con il responsabile dello staff medico azzurro Alfonso De Nicola, è ormai a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Napoli anche se la firma sul contratto che lo legherà per quattro anni al club azzurro avverrà il 3 gennaio, giorno in cui aprirà ufficialmente il calciomercato invernale e l’accordo verrà depositato in Lega. «Ho trovato Pavoletti sereno e felice, contentissimo di iniziare la sua avventura con la maglia del Napoli», ha detto il professore Mariani a Radio Kiss Kiss.L’attaccante livornese proseguirà oggi il lavoro personalizzato e da mercoledì prossimo, quando diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli, si unirà al gruppo azzurro che in giornata riprenderà gli allenamenti dopo la sosta natalizia: dopo l’ok del professore Mariani il ginocchio sinistro che s’infortunò il 20 novembre contro la Lazio è da considerare in via di completa guarigione. Contro la Sampdoria il 7 gennaio difficilmente sarà già pronto per giocare, anche se Sarri potrebbe decidere di inserirlo tra i convocati, mentre la data più probabile di battesimo con la nuova squadra è quella del 15 gennaio e cioè in occasione del match al San Paolo contro il Pescara.