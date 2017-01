Occhioai miraggi e alle grancasse. Perché l’ottimismo sarà pure il sale della vita, ma dimenticare la realtà è pericoloso. Pavoletti viene convocato per la prima volta da Sarri, praticamente a tempo di record ma difficilmente scenderà in campo nel suo derby personale con la Sampdoria di questa sera. Anche se un po’ tutti vorrebbero già vedere in azione l’acquisto di gennaio di De Laurentiis e Giuntoli. L’ex genoano andrà in panchina (a meno che all’ultimo istante Sarri non cambi idea e lo spedisca in tribuna) soprattutto perché sta bene ma non giocherà perché, negli schemi di Sarri, rischia di essere ancor una pesce fuor d’acqua. E si sa come il tecnico toscano vuole che tutto giri alla perfezione nella sua giostra del gol. Siederà al fianco di Gabbiadini che resta destinato alla partenza ma che resta ancora in attesa di una offerta congrua (in lizza il Wolfsburg e il Southampton.



Ma la convocazione di ieri pomeriggio mette la parola fine sui dubbi di tanti: l’attaccante è completamente recuperato dopo l’infortunio muscolare riportato nella gara con la Lazio del 20 novembre scorso e che lo ha costretto a uno stop prolungato di 50 giorni. Pavoloso, in questo modo, respirerà dal campo l’atmosfera del San Paolo, dopo che qui è stato avversario solo due volte (con il Sassuolo nel 2014 e col Genoa lo scorso campionato) ma niente di più. D’altronde, mica c’è fretta: anche se fosse stato a posto al cento per cento (e non lo è) Mertens lì davanti è un flagello e davvero Sarri avrebbe fatto fatica a toglierlo dal centro dell’attacco in questo momento. Forse l’ora di Pavoletti scoccherà con lo Spezia (peraltro, il belga deve scontare un turno di squalifica) ma la fretta rischia di essere cattiva consigliera. E Sarri è uno che non ne ha mai.



Per qualche ora Pavoletti si staccherà dal compagno del Napoli con cui in questa prima settimana a Castel Volturno sta facendo coppia fissa: è Milik. Chissà se i due, nelle idee di Sarri, potranno mai giocare assieme, ma intanto il polacco e il genoano sono praticamente una cosa sola. Inseparabili. Vengono allenati in campo dallo stesso fisioterapista, Massimo Buono; fanno palestra negli stessi orari ed esercizi col pallone in contemporanea (come dimostrano le foto che ieri il club azzurro ha pubblicato sul proprio sito).



Pavoletti ieri è rimasto così in ritiro all’Holiday Inn con la squadra: quella del ritiro è una deroga alla regola sarriana che non prevede la clausura prima di un match in notturna. Ma stavolta è diverso: la squadra viene da un lungo periodo di vacanze e il tecnico preferisce tenere il gruppo unito. E il Pavoloso, che fino ad adesso ha incrociato la squadra solo in due sedute tattiche guidate da Calzona, ha l’occasione per familiarizzare con lo spogliatoio azzurro.

Certo, questa sera Sarri avrà davvero una panchina da sogno: ci sono Pavoletti e Gabbiadini, in un’abbondanza di attaccanti degna di un vero e proprio top club. Per Leonardo è previsto un allenamento speciale anche domani.

