Hamsik, Mertens ed il neo acquisto del Napoli Pavoletti protagonisti per una mattina fuori dal campo. Due ore al carcere minorile di Nisida insieme ai ragazzi detenuti ed al ministro della Giustizia Orlando. Non sono mancate le domande per i tre giocatori azzurri.



Pavoletti ha subito fatto chiarezza sulla scelta del numero 32. «Non ho mai voluto il 9, il 32 è un numero che ricorre nella mia vita e per questo l'ho scelto. Niente Sampdoria, ma giocherò martedì in Coppa Italia».



I ragazzi di Nisida hanno detto a Mertens di non lasciare più la maglia del Napoli e lui sul rinnovo è stato vago facendo un segno con mano: «Niente ancora».



Per chiudere Hamisk ha fatto una battuta. «Amo molto questa città. Quando perdiamo bisogna rialzarsi, come deve essere per voi nella vita».



E alla fine dell'incontro i ragazzi si sono alzati e hanno iniziato a cantare «Un giorno all'improvviso».