Napoli, stallo sul mercato in uscita: difficile piazzare Pavoletti e Tonelli

di Bruno Majorano

Chi invece potrebbe andare via (anche prima del preliminare contro il Nizza), è Duvan Zapata. L’attaccante colombiano non è neanche partito per la missione europea del Napoli tra Monaco di Baviera e Bournemouth, rimanendo a Castel Volturno in attesa di scoprire la destinazione del suo prossimo viaggio. In cima alla lista dei suoi desideri c’è il Torino dove andrebbe a fare la spalla o anche l’alternativa al gallo Belotti. Al momento, però, non c’è ancora l’accordo tra De Laurentiis e Cairo, ma non è da escludersi che la distanza tra domanda e offerta si possa limare anche nell’arco di qualche ora.



Alla ricerca di una destinazione anche Ivan Strinic che dopo l’arrivo di Mario Rui vede le sue chance sulla sinistra ridotte sempre di più al lumicino. Sul terzino croato ci sono sempre gli occhi fissi di Watford e Galatasaray con i i turchi leggermente in vantaggio sia per quanto riguarda i contatti con il Napoli che per quelli con il giocatore.



In totale fase di stallo, invece, le trattative relative alla cessione di Tonelli, Pavoletti e Rafael. Il difensore ex Empoli è finto all’ultimo posto oramai nelle gerarchie di Sarri e contro il Bournemouth non ha giocato neanche un minuto. Sfumata l’ipotesi Torino (che in quel ruolo si è coperto con l’arrivo di N’Koulou), è spuntata quella della Sampdoria, ma al momento nessun contatto ufficiale c’è stato ancora con il centrale. Pavoletti è stato cercato dal Benevento ma si è trattato solo di un sondaggio rimasto più che altro una chiacchierata informale. Rafael, invece, ha più volte ribadito tramite i propri canali social di voler rimanere in azzurro, e il secondo tempo concessogli da Sarri contro il Bournemouth può essere considerato un indizio circa la considerazione che l’allenatore del Napoli ha del portiere brasiliano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA