di Gennaro Arpaia

Una lunga rincorsa senza vincitori. Il Napoli resta a bocca asciutta, così come a bocca asciutta restano le aspirazioni di Matteo Politano, che da Sassuolo non si muoverà almeno fino a giugno. Una trattativa cominciata 24 ore dopo un rifiuto importante, quello di Simone Verdi, chiusa e poi riaperta troppe volte, arenatasi solo al fotofinish e a tempo scaduto con le parti impossibilitate a concludere l’affare e costrette a salutarsi con un nulla di fatto.



La ricostruzione. L’idea dell’esterno neroverde era arrivata sulla lista di Cristiano Giuntoli lo scorso 16 gennaio. Il rifiuto di Verdi e del Bologna a una trattativa che doveva solo entrare in porto avevano spiazzato tutti, ma il direttore azzurro si era subito rituffato nel mercato alla ricerca di alternative. Tra le opzioni internazionali di Deulofeu e Lucas, quello di Politano era sembrato il profilo più adatto alle aspirazioni napoletane. Dalle parti di Sassuolo, però, non hanno mai nascosto la volontà di tenere alla base il calciatore, con il direttore degli emiliani Carnevali diventato un vero e proprio muro per gli emissari di De Laurentiis.



Poi entra in scena Marotta. La rincorsa si spinge fino a una settimana fa, quando proprio il diesse juventino prima parla di Politano («Il Sassuolo non ha bisogno di vendere, è una società solida») prevaricando il ruolo dei dirigenti neroverdi, poi esce allo scoperto: i bianconeri un sondaggio per l’esterno l’avevano anche fatto, nel tentativo di bloccare il Napoli o far lievitare il prezzo. Un tentativo riuscito alla perfezione. Il Napoli, partito da una valutazione di 16 milioni, prova a inserire subito Ounas nella trattativa, offerta rispedita al mittente, poi alza la posta spingendosi fino ai 18-20 milioni più eventuali bonus.



La volontà del calciatore. Politano, dal canto suo, non ha mai nascosto la voglia di vestire l’azzurro. Il suo agente Davide Lippi ha sin da subito spinto con gli emiliani nella speranza di addolcirne le richieste, ma senza troppo successo. Nelle idee del Napoli, quindi, ci è finito anche Caprari, altro assistito di Lippi ma che dalla Sampdoria non si è mosso nonostante un'offerta da 15 milioni. L’affare sembrava quindi tristemente chiuso dopo l’ennesimo rilancio azzurro a 22 milioni, prima dell’ultima concitata giornata di mercato.



Senza alternative, Giuntoli va deciso sul calciatore classe 1993 scuola Roma: l’offerta arriva a 25 milioni, ma il Sassuolo replica il suo rifiuto al Napoli per tre volte di fila tra il 30 e il 31 gennaio. Carnevali sorride alle telecamere ribadendo la volontà del club di non lasciar partire un calciatore importante e a ora di pranzo tutto sembra finito. Il Napoli prova a sondare il terreno per Farias, esterno del Cagliari che potrebbe fungere da contropartita, ma con l’ennesimo no del Sassuolo, anche il brasiliano perde d’interesse.



Alle 21, l’ennesima svolta: il passaggio di Pinamonti (Inter) al Sassuolo - che nel frattempo ha scambiato Falcinelli-Babacar con la Fiorentina - salta, clamorosamente s'impennano le percentuali per il trasferimento di Politano in azzurro, ma ora i neroverdi cercano abili sostituti: Giuntoli è pronto a spedire in prestito in Emilia Ounas e inserisce nell’affare lo stesso Farias, in una trattativa che spinge il Napoli fino ai 26-28 milioni di euro più eventuali bonus, una cifra elevatissima rispetto alle offerte iniziali.



Gli emiliani sembrano accettare, l’intesa col Cagliari c’è, quello che invece non c’è è il tempo: meno di due ore per mettere d’accordo tre società e due diversi calciatori. Il si definitivo non arriverà mai. La porta dell’Hotel Melià di Milano si chiude alle 23, gli emissari azzurri non riusciranno a depositare i contratti manualmente né via mail. «L'accordo è mancato, ci abbiamo provato fino alla fine» rispete uno sconsolato Lippi. La sensazione di un Soriano-bis si ripete, ma stavolta l’amarezza sembra essere addirittura maggiore: il Napoli chiude il suo mercato invernale con un solo colpo in entrata (Machach) e due uscite (Maksimovic in prestito e Giaccherini). Troppo poco per chi sperava di rinforzare adeguatamente una squadra da primato ma che ora potrà contare solo su se stessa per gli ultimi quattro mesi della stagione.

