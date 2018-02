Napoli, è Lafont il portiere del futuro: il francesino sul taccuino di Giuntoli

Nato in Burkina Faso, la Francia ha già deciso di non volerselo far scappare. Alban Lafont è uno dei nomi nuovi del calcio francese, portierino classe 1999 che ormai è già punto fisso e di riferimento del Tolosa. L’estremo difensore, titolare in Ligue 1, ha attratto su di sé molte attenzioni negli ultimi mesi, vista l’età e il paragone con Gigio Donnarumma, interprete del ruolo e suo coetaneo.



A quanto pare il nome di Lafont sarebbe presente anche sul taccuino del sempre attento Giuntoli. Nella prossima estate, infatti, con il probabile addio di Reina e Rafael il Napoli dovrà rivoluzionare per intero il settore. Quello di Lafont poteva essere un profilo molto interessante, ma gli azzurri, secondo quanto riportato da Rai Sport, dovrebbero velocizzarsi se vorranno anticipare aste estive per il calciatore. Dal 2008 in Francia, Lafont ha già fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili transalpine ed aspetta la chiamata in nazionale maggiore.

