Napoli, Giuntoli ha scelto Leno: in seconda fila Rulli e Paù Lopez

Odore di Germania per il Napoli. Non solo per l’imminente gara di domani sera a Lipsia, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, ma anche per l’interesse ormai acclarato nei confronti di Bernd Leno, il talentuoso portiere tedesco in forza al Bayer Leverkusen che potrebbe partire in estate.



Come riportato da Mundo Deportivo, con Reina in partenza, le mire di Giuntoli sono finite tutte sul tedesco, mentre restano più defilate le piste spagnole: Paù Lopez e Rulli restano sul taccuino del Ds azzurro, ma sarebbero seconde scelte visto che non convincono a pieno da punto di vista tecnico.

