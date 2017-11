Il Napoli pensa all'erede di Reina: è ballottaggio tra Rulli e Leno

di Roberto Ventre

Un terzino nell'immediato, cioè a gennaio, per l'infortunio di Ghoulam, più Inglese per il ko di Milik. Un portiere (o due) a giugno tenendo presente che Reina è a scadenza di contratto e molto difficilmente rinnoverà. Più i prolungamenti degli accordi, a cominciare da quello di Ghoulam (anche lui in scadenza nel 2018), per proseguire con quelli di Allan e Chiriches, sono queste le operazioni di mercato sulle quali sta lavorando il direttore sportivo Giuntoli.



Un terzino innanzitutto, in questo senso la scelta dipenderà anche dal rendimento di Mario Rui in questi due mesi da laterale sinistro. Il Napoli infatti deve decidere se prendere un mancino e la prima scelta è lo spagnolo Grimaldo del Benfica, oppure se puntare su un esterno destro e in questo caso s'intensificherebbe la trattativa già avviata con Vrsaljko. Due trattative difficili: Grimaldo è valutato trenta milioni e piace a diversi top club europei tra i quali il Manchester United, su Vrsakjko c'è il veto dell'Atletico Madrid che non vorrebbe farlo partire e lo valuta venti milioni. Sia lo spagnolo che il croato sono stati nel mirino del Napoli già in passato: i discorsi sono ripartiti in questi giorni e potrebbero decollare a gennaio (sulla decisione del club spagnolo e del tecnico Simeone peserà anche la qualificazione o meno agli ottavi di Champions League). Quella del terzino sarà una casella da colmare per l'infortunio di Ghoulam e nell'ottica di un discorso futuro per la sostituzione di Maggio.



Inglese arriverà a gennaio, il Napoli spinge per anticiparne l'arrivo (l'attaccante è già di proprietà del club azzurro ma l'accordo prevede che resti in prestito al Chievo fino al termine della stagione). Individuati già i profili dei portieri per il dopo Reina: il tedesco Leno del Bayer Leverkusen e l'argentino Rulli della Real Sociedad. Trattative già avviate anche questa l'estate scorsa e che ripartiranno per la prossima sessione di mercato a giugno. Due portieri già di buona esperienza internazionale e che potrebbero essere funzionali per il gioco di Sarri vista la loro predisposizione al gioco con i piedi. Tenuto sotto osservazione è anche Raul Patricio, il portiere portoghese del Benfica.



Capitoli rinnovi, si attende la firma di Ghoulam con l'accordo per grandissime linee già raggiunto su ingaggio e clausola rescissoria, avviati positivamente i discorsi con il brasiliano Allan e il rumeno Chiriches.