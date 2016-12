Le fiches bisogna puntarle sul verde. Perché il Napoli investe ancora nei giovani: un anno fa a gennaio arrivò per otto milioni di euro Grassi, per ora in prestito all’Atalanta ma destinato a cambiare aria per trovare più spazio (probabilmente a Pescara). E anche in questa sessione invernale di mercato, risolto il casting per la prima punta con il trionfo di Pavoletti, ecco che il ds Giuntoli vuole allargare i tesserati azzurri under 23.



Il club di De Laurentiis ha messo le mani su uno dei giovani più promettenti (ma al tempo stesso misteriosi) del calcio brasiliano: di Leandrinho sanno poco persino i gionalisti sudamericani. Gli ex compagni del Ponte Petra prima di perderlo di vista - perché nell’ultimo anno Leandrinho è sparito a lungo dai radar - ne hanno parlato come di un vero e proprio crack. Un baby fenomeno che Giuntoli ha strappato al Manchester City e a mezza Liga alla cifra di 500 mila euro. Un prezzo che vale la scommessa: se dovesse andar male, nessuno si strapperà le vesti di dosso. Ma il 18enne pare avere le doti di fantasia che ricordano quelle di Bebeto. A Napoli ha trascorso gli ultimi venti giorni, ha assistito sia alla gara con l’Inter che a quella con il Torino. All’inizio, per fare fiato, si allenerà con la Primavera: il vice di Sarri, Calzona, valuterà i progressi prima di inserirlo in prima squadra. Improbabile che venga girato altrove: il Napoli vuole vedere i suoi progressi da vicino.



Una strategia invernale che spinge il Napoli ad assicurarsi giovani emergenti. Sull’esempio della Juventus. E allora ecco l’ingaggio di Zerbin dal Gozzano, serie D: classe ‘99 e una corsa contro il tempo per ottenere il sì dei genitori. Concorrenza bruciata. Andrà al Carpi. Non solo, perché quasi tutti gli osservatori di Giuntoli saranno in giro per i campi della serie B in queste giornate natalizie. Attenzione, per esempio, a un vecchio pallino, Amato Ciciretti, 22 anni, protagonista nel Benevento rivelazione. E non solo lui: nell’Ascoli che oggi affronta il Bari giocano due giocatori da tempo sull’agenda di Giuntoli, ovvero Orsolini e Paolini, entrambi classe ‘97. Gli azzurri, invece, hanno lasciato via libera al Genoa per Morosini del Brescia: parte del ricavato per la cessione di Pavoletti sarà infatti destinato da Preziosi per la promessa bresciana.



A proposito di Pavoletti: dopo le visite mediche, tra mercoledì e venerdì, il contratto verrà formalizzato. L’accordo è totale e solo un improbabile intoppo fisico farebbe fare retromarcia agli azzurri. Il Genoa ha pure trovato il sostituto: è Pinilla, che lascia l’Atalanta. A Bergamo guarda di continuo il Napoli perché lì ci sono Sportiello, Conti e Kessiè. Attenzione al portiere: se il Napoli dovesse trovare una sistemazione per Rafael (ingaggio da 1,2 milioni per zero presenze), ecco che il club azzurro proverebbe a convincere l’Atalanta a cedere Sportiello già a gennaio. Il portiere brasiliano, visto lo stipendio, può trovare una sistemazione solo all’estero.



In ballottaggio c’è anche Perin del Genoa che Preziosi però già valuta in maniera eccessiva. Vedremo ma solo in estate. Il ds azzurro, con suo braccio destro Pompilio, sonda decine di gare a settimana delle serie minori, per cercare di scoprire giovani talenti, anticipare i tempi prima che il prezzo dei cartellini schizzi alle stelle e strapparli alla concorrenza.



Il compito principale di Giuntoli sarà trovare una sistemazione a Gabbiadini: il manager Pagliari ha avvertito che Manolo dirà di sì solo a una cessione a titolo definitivo. La sua destinazione sarà l’estero: Premier League (Southampton, Everton o Stoke City) o Bundesliga (Wolfsburg). Il mercato azzurro difficilmente avrà grossi scossoni: chiaro che la partenza di Ghoulam per la Coppa d’Africa apre un buco sulla fascia sinistra. Ma si fa fatica a credere che un eventuale innesto sia subito pronto per il Napoli di Sarri. Perché, soprattutto in difesa, i tempi per un inserimento sono molto lunghi. Neppure Maksimovic, e lo dice Sarri, è ancora pronto. Dunque, De Sciglio, è uno di quelli da sempre nel mirino, ma probabilmente più in vista dell’estate, quando si deciderà anche il destino di Strinic.



In difesa, a gennaio, la coperta sarà d’improvviso corta: Koulibaly non ci sarà, Albiol è squalificato per la gara con la Sampdoria. Insomma, potrebbe esserci spazio per Tonelli che di sicuro giocherà nella gara di Coppa Italia con lo Spezia.



Jorginho piace alla Roma e al Psg ma adesso non si muove. Mentre è probabile che vada via El Kaddouri che è in scadenza di contratto ed è richiesto, dice la stampa francese, addirittura dal Nizza.