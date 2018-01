Napoli, pronta l’offerta per Durmisi: ma il Betis proverà il rinnovo

di Gennaro Arpaia

Il nome del Napoli circola veloce in Spagna. Sui media iberici, infatti, prende sempre più spazio il mercato azzurro che, dopo Deulofeu e Alvaro Garcia, ora può puntare anche Riza Durmisi, laterale sinistro di fascia di proprietà del Betis che ha attratto su di sé le attenzioni di tanti club in giro per l’Europa.



Secondo il quotidiano Estadio Deportivo, Giuntoli avrebbe anche già pronta l’offerta: 10 milioni di euro per convincere il terzino danese, ma con chiari origini macedoni, ad accettare il progetto azzurro. Dall’altro lato, però, il Betis non ci sta e proverà a rinnovare il contratto del calciatore per difendersi dagli assalti di Napoli e Liverpool, che nelle ultime settimane hanno avvicinato il calciatore.



«Non sappiamo ancora quello che succederà, ma le parti sembrano aver avuto un incontro positivo» ha confessato ai microfoni spagnoli l’agente del calciatore. Il contratto di Durmisi scadrà solo nel 2021, ma il Betis vuole adeguarlo per provare a tenerlo lontano dalle mire degli altri club.

