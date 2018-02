Napoli, proposto lo svincolato Nasri Rifiuto secco di Sarri e Giuntoli

C'è un mercato che non si è ancora chiuso, quello degli svincolati: di lusso o meno che siano, tanti calciatori in giro per l'Europa ancora cercano la strada giusta, la nuova maglia da vestire dopo essere rimasti senza squadra. Tra questi, anche Samir Nasri, il francese passato da Arsenal e Manchester City ed oggi a spasso dopo sei mesi in Turchia con l'Antalyaspor.



Secondo quanto riportato da Sportitalia, il fantasista francese, 30 anni all'anagrafe, sarebbe stato proposto nelle scorse ore proprio al Napoli dai suoi agenti. La risposta del club è stata decisa e non si è fatta attendere, rimandando al mittente qualsiasi idea di trasferimento. Nessun dubbio per Giuntoli e Sarri, sicuri che in questo Napoli per Nasri non ci sarebbe stato alcuno spazio.

