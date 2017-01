L'avvocato Angelo Pisani lancia un appello per la questione biglietti in vista di Napoli-Real Madrid.



«Intervengano le autorità competenti per ristabilire trasparenza , buona fede e correttezza nello sport e nel sociale . Incredibile denuncia il Presidente di Noiconsumatori, Napoli ferma, tutti in fila ed in ansia per tentare acquistare un biglietto della partita con il Real ( che senza santi in paradiso difficilmente si potrà acquistare regolarmente) .....

Se ci fosse tale interesse anche per altre priorità della città saremmo campioni in tutto !!!



"Il 29 dicembre era iniziata ufficialmente la vendita dei biglietti per il match tra Napoli e Real Madrid, ottavi di finale di Coppa dei Campioni, in programma il prossimo 7 marzo allo Stadio San Paolo di Napoli. Dopo pochi minuti dalla messa a disposizione dei biglietti gli stessi risultavano già tutti esauriti. Pochi minuti dopo iniziano a comparire online e tramite altri venditori gli stessi biglietti, tutti ovviamente a prezzi maggiorati e su siti non autorizzati". Lo segnalano molto tifosi allo sportello reclami di noiconsumatori che chiede alle autorità competenti e alla Procura della Repubblica di indagare su ogni violazione e irregolarità in atto anche con il sequestro dei biglietti e la remissione degli stessi per bagarinaggio, segnalando che online i posti in curva vanno dai 210 ai 650euro, a fronte dei 50 richiesti sul sito ufficiale del Napoli, fino ad arrivare ai 1600 euro per la Tribuna d’onore.





A proposito i tifosi tifosi meriterebbero prima di tutto uno stadio moderno oltre che una biglietteria informatizzata e trasparente».