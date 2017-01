Napoli-Real Madrid, ricomincia la febbre da biglietto. Da stamattina in vendita distinti e curve per il match di Champions League del 7 marzo, il ritorno degli ottavi di finale. Il club azzurro ha anticipato a sorpresa la vendita, inizialmente prevista dal 9 gennaio per i distinti e dal 16 per le curve, per la richiesta massiccia di biglietti da parte dei tifosi arrivata in questi giorni: saranno 42mila i tagliandi a disposizione dei tifosi azzurri per l'attesissima sfida contro i campioni del mondo e d'Europa. Dalle 12 di oggi e fino a esaurimento delle scorte sarà quindi possibile acquistare i tagliandi per i due settori più popolari: i distinti costano 100 euro, le curve 50. La disponibilità dei tagliandi sarà di molto superiore rispetto al quantitativo di tribune Posillipo, Nisida e Family (circa tremila) che andò esaurito in mezz'ora per la delusione di tantissimi tifosi che non sono riusciti ad acquistare il tagliando: fu un quantitativo molto limitato per il numero di tagliandi riservato agli abbonati, all'Uefa e relativi sponsor e agli sponsor del Napoli.La capienza dei due settori è maggiore e soprattutto è minore il numero degli abbonati di distinti e curve (che potranno far valere il diritto di prelazione fino al 20, la scadenza è stata spostata di qualche giorno perché inizialmente era fissata per il 15) e sono pochi i biglietti che andranno riservati all'Uefa. Da stamattina quindi riparte la caccia al biglietto nelle ricevitorie di Napoli e in tutte quelle abilitate su territorio nazionale: previste di nuove code per accaparrarsi i preziosi tagliandi per l'attesissima sfida del San Paolo. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo due biglietti (non ci sono tagliandi ridotti che riguardano solo la tribuna family al costo di 40 euro per gli under 12). Per i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card, di Fidelity Card e Club Azzurro Card è possibile acquistare anche on line. In questa prima fase di prevendita i prezzi non muteranno fino al 31 gennaio; dal primo febbraio, se dovessero restare tagliandi disponibili, invece i biglietti saranno rimessi in vendita a prezzi più alti in tutti i settori. I tagliandi che non saranno acquistati dagli abbonati verranno rimessi sul mercato dal 21 gennaio ancora ai prezzi della prima fase e contestualmente saranno messi in vendita anche i biglietti della scorta riservata all'Uefa e agli sponsor che non verrà utilizzata. Contro il Real Madrid ci sarà il sold out, tutto esaurito al San Paolo, 58mila spettatori, incasso previsto superiore a quattro milioni. Record d'incasso di tutti i tempi, verrà stracciato quello precedente di 3.1 milioni stabilito in occasione del match di Champions League contro il Chelsea giocata al San Paolo il 21 febbraio 2012. Trent'anni dopo torna il Real Madrid al San Paolo, nell'anno di Maradona (il 16 settembre 1987) l'incasso fu di 4 miliardi e mezzo di vecchie lire: la sfida del 7 marzo batterà ogni primato. Da oggi verranno messi in vendita più o meno 15mila biglietti di distinti (superiori e inferiori), 13 mila di curva A (superiori e inferiori) e 14mila di curva B (superiori e inferiori). Procede bene anche la prevendita di Napoli-Sampdoria, venduti già oltre 15mila biglietti per la sfida in programma sabato sera al San Paolo, tremila invece i tagliandi che i tifosi azzurri sono già assicurati per la sfida di coppa Italia di martedì 10 contro lo Spezia. A Fuorigrotta si giocherà anche domenica 15 contro il Pescara: tre partite in otto giorni.---