Una sfida tutto d’oro quella contro il Real Madrid. Una partitissima, quella in programma il 7 marzo al San Paolo, che entrerà nella storia del Napoli in tutti i sensi. Un match da sold out e di incasso previsto di 4.2 milioni, cioè da record di tutti i tempi: verrà demolito quello stabilito contro il Chelsea nella Champions 2011-2012 di 3.1 milioni di euro (gli spettatori furono 52mila).



La prevendita comincerà già due mesi prima del big match del San Paolo e c’è già una grande attesa per la corsa al prezioso tagliando. La previsione è che verrà battuto il record di presenze e d’incasso: in questa stagione la massima affluenza c’è stata in occasione del match contro il Sassuolo (49.490 spettatori), il record incassi è stato stabilito in Champions League contro il Benfica (1.813.740 euro).