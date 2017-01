Succede di tutto. Perché a Napoli il 2017 fa rima con Real Madrid. La febbre per la caccia al biglietto è contagiosa. Ecco perché alla 13 di oggi erano andati polverizzati tutti i biglietti di Curve e Distinti. Più che la corsa all'oro, si deve parlare di corsa loro: i biglietti. Quasi introvabili, e da pagare a peso d'oro, questa volta con l'apostrofo, sì.A Caianello, il proprietario di una ricevitoria si è addirittura barricato all'interno del locale chiudendo la saracinesca ed impedendo ai clienti (molti dei quali in fila dalle prime ore del mattino) di acquistare i biglietti. La vedita è proseguita solo online dove però il prezzo era maggiorato di 20 euro. Solo a fine mattinata la ricevitoria è stata riaperta ed è stato possibile per i clienti presenti acquistare fisicamente il tagliando.A Napoli, invece, tre ragazzi da Acerra sono arrivati alle 6,30 all'esterno del botteghino 6 del San Paolo - quello nei pressi dell'ingresso della tribuna Posillipo - per poi scoprire solo alle 7,30 che quel botteghino non sarebbe mai stato aperto per la vendita. A quell'ora sono andati al Punto blu (via Marino) e solo dopo una lunga attesa sono riusciti ad acquistare i tanto desiderati biglietti.Il primo fortunato della gioranta è stato Giovanni, napoletano, arrivato alle 7 del mattino direttamente al Punto blu. Primo di una lunga fila di oltre cento persone: una fila formata anche da molte donne. Perché nessuno vuol perdersi la partita dell'anno: Napoli-Real Madrid.Alla fine della giornata la vendita totale dei biglietti ha raggiunto quota 42mila tagliandi.