NOCERA INFERIORE. Sale la febbre per il match di Champions League, Napoli-Real Madrid. Anche a Nocera Inferiore l'unico punto vendita di biglietti valido per l'acquisto è stato preso d'assalto da centinaia di persone. E sin dalle prime luci dell'alba: qualcuno ha dormito anche in auto, pur di non perdere il suo posto e garantirsi l'esclusività di acquistare il biglietto per primo. Questa mattina tantissimi giovani si sono precipitati al centro Futuransa, in via Nicola Bruni Grimaldi per comprare il ticket e assistere alla partita di ritorno, che si disputerà il prossimo 8 marzo allo stadio San Paolo di Napoli. La voglia di essere presenti e assistere ad un grande spettacolo, con le stelle della squadra spagnola oltre che di quelle azzurre, è tanta.