Intervenendo a Radio Crc, il responsabile sport di Ticket One Amedeo Bardelli ha parlato dei problemi nella vendita dei biglietti per Napoli-Real Madrid facendo chiarezza su diverse situazioni: «Si parla spesso senza avere cognizione di causa, ingigantendo situazioni che non sono tali. Il Napoli con noi non ha mai consentito il cambio nominativo su abbonamenti e biglietti, quindi il biglietto è impossibile rivenderlo sul secondary ticketing perchè si dovrebbe cambiare il nominativo per utilizzarlo e non è possibile farlo. Qualsiasi sito che fa cose del genere truffa chi acquisto, si mette nella condizione più grave del reato di bagarinaggio. I tempi d'acquisto sono più lunghi rispetto al biglietto di un concerto per questo, se il presidente del Codacons mi fa una telefonata io lo invito a Roma dove può controllare le vendite biglietto per biglietto e tutto è a disposizione di Questura che da sempre accede ai dati per l'ordine pubblico».La vendita è iniziata con la prelazione ed è ancora in corso per gli abbonati. «S'è partiti con le tribune, ma il numero non era molto elevato per situazioni legate a sponsor, Uefa ecc, solitamente sono i settori che hanno meno posti. Sono finiti in tempi rapidissimi, c'era tanta gente in fila. Il Napoli ha poi deciso di anticipare la vendita degli altri settori, proprio perchè c'era tanta richiesta da soddisfare. Quando la richiesta è enorme ci sono degli scontenti, ma noi non abbiamo avuto alcun problema tecnico. Se l'avv. Pisani dice che delle rivendite hanno chiuso l'esercizio, lui deve fare una denuncia, noi possiamo stabilire i biglietti che ha stampato dai tabulati e se non era aperto ed ha fatto comunque biglietti lo verifichiamo. Noi abbiamo l'orario di emissione, il luogo d'emissione, nome e cognome e data di nascita, in alcuni casi se acquistato con tessera anche il codice tessera. Noi sappiamo tutto».Quote maggiorate sui biglietti con rivendite che hanno preso prenotazioni? «Se un punto vendita s'è gestito dietro le quinte, fingendo una chiusura o malfunzionamento linea per stampare i biglietti per chi ha voluto possiamo saperlo. L'avv. Pisani facesse una informativa a Ticket One ed alla Questura e noi con i dati verificheremo».Secondary ticketing? «Ho controllato, molti siti non li vendono, altri ne vendono 2-3 ma senza spiegare come e cosa. E' tutto molto ridotto e chi li mette in vendita non fa bagarinaggio, è truffa! Il bagarinaggio è impossibile perchè se si compra il biglietto a nome di un altro, poi all'ingresso devi presentare il documento che conferma che si è il possessore del biglietto per entrare!».Tagliandi disponibili? «Non c'è ancora il sold-out, il Napoli spera di liberare posti sponsor, ma i biglietti sono finiti. Capisco il sentimento del tifoso, ma il Codacons deve chiamarmi se vuole parlare ed informarsi, io sono ben felice. Noi siamo i primi nemici del secondary ticketing! Se c'è un vanto della Ssc Napoli è che non c'è più un bagarino fuori allo stadio. L'invito è a non comprare fuori da canali ufficiali ed il Napoli comunicherà lo stesso».