Reina festeggia le 100 presenze: «Che onore. Avanti così» | Foto

di Gennaro Arpaia

Il Napoli che esce vittorioso dalla trasferta di San Siro contro l'Inter ha un motivo in più per sorridere: la porta di Pepe Reina è rimasta inviolata, l'Inter dei grandi attaccanti - da Icardi a Perisic, da Candreva a Eder - non è riuscita a far male agli azzurri.



Un vanto per Sarri, che ha potuto registrare le ottime prestazioni del pacchetto arretrato con Koulibaly e Albiol, ma anche e soprattutto con Reina che, proprio nella settimana in cui tanto si è parlato del probabile arrivo di un nuovo portiere, manda un segnale chiaro a tutti.



Doppio vanto per lo spagnolo, visto che quella di ieri sera è stata per Reina la gara numero 100 con la maglia del Napoli, un traguardo subito festeggiato su Twitter.





Onorato delle 100 presenze in @SerieA_TIM con il @sscnapoli Vittoria importante per continuare a lottare per l'obbiettivo 2o posto!👍 — Pepe Reina (@PReina25) 30 aprile 2017

© RIPRODUZIONE RISERVATA