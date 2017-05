Yolanda, dedica d'amore a Reina: «Tu sei il padrone del mio destino»

di Cristina Cennamo

Non poteva finire meglio la partita con l'Inter per Pepe Reina, che a San Siro, dopo aver festeggiato con la squadra la vittoria in trasferta, ha ricevuto anche una romantica dedica via social dalla moglie Yolanda, al suo fianco anche a Milano.



«...litigo con te, gioco con te», scrive infatti Lady Reina sul suo profilo Instagram postando una foto che la ritrae insieme al marito. «Tu sei il padrone del mio destino ... al tuo fianco sento e soffro quel che hai sofferto ... condivido i sogni che rincorri ... e non ti posso amare che così, con la gioia di essere la tua compagna !!!! ... e che il vento mi porti dove vuole, se sto con te ne vale la pena!!!»



Una dichiarazione d'amore in piena regola insomma, che Lady Reina ha preso in prestito dalla cantante di flamenco Niña Pastori e dal suo brano “Hablo Contigo”, “Parlo con te”.



