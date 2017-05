Il Napoli chiude la porta a Reina: niente rinnovo del contratto

di Pino Taormina

C'è il rischio di una clamorosa rottura tra il Napoli e Pepe Reina, condottiero dello spogliatoio azzurro. E ciò potrebbe indurre il club ad accelerare i tempi per uno tra Neto e Szczesny, i due portieri sui quali De Laurentiis e il ds Giuntoli hanno da tempo messo gli occhi. In realtà il progetto del patron ha da mesi previsto di affiancare un altro big allo spagnolo: troppo discontinuo nel rendimento ma, soprattutto, troppo avanti con gli anni. Ma anche le ultime vicende potrebbero portare a questo sorprendente cambio di programma.



Tutta colpa della battuta di De Laurentiis durante la cena di fine stagione. Reina e la moglie Yolanda non hanno preso affatto bene quel riferimento alle «distrazioni» del portiere di Granada. Nonostante il presidente abbia chiarito che altro non era che una battuta, Reina non ha nascosto il suo disappunto. Lo spagnolo è già contrariato per il muro alzato dal Napoli sull'ipotesi di rinnovo che pensa di aver ampiamente meritato. L'agente Quilon presto vedrà De Laurentiis ma la sua richiesta cadrà nel vuoto: al portiere non verrà prolungato il contratto che scade nel 2018. Reina si sente bene, è sicuro di poter andare avanti almeno altre tre stagioni. E a questo punto non è escluso che possa cominciare a valutare altre soluzioni.



A Castel Volturno, Giuntoli e Reina hanno avuto un incontro nelle ultime ore in cui, probabilmente, il ds ha anche spiegato che non c'erano intenti offensivi nella battuta presidenziale. Un modo per calmare le acque, nel caso ce ne fosse bisogno, anche perché domenica c'è ancora una partita non proprio amichevole. Ma il direttore sportivo ha - non è difficile immaginare - affrontato pure il discorso legato al futuro contratto ribadendo, ancora una volta, che il Napoli non ha cambiato idea e che non intende fare a meno di lui nella prossima stagione. Ma senza voler allungare al 2019 l'attuale contratto. E soprattutto puntando anche su un altro portiere che non farà la riserva come Rafael e Sepe quest'anno. Insomma, se vuole, Reina può restare ancora un'altra stagione, ma senza prolungamento. Un modo per passare la palla allo spagnolo. Ovvio una decisione, quella di non rinnovargli il contratto, già presa da tempo e non legata alla battuta di De Laurentiis e al tweet di Reina. In allenamento lo spagnolo è apparso sereno: ha svolto la preparazione con i suoi due allenatori Nista e Nenci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA