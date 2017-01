Le mani di Reina sulla riscossa il leader torna a dare sicurezza

di ​Mimmo Carratelli

Ci sono stati portieri molto amati a Napoli. Neanche fenomeni come Claudio Bandoni, ma amatissimo. Dino Zoff difficile da amare, ma quando i ladri gli rubarono la Porsche bianca, e seppero che era sua, gliela riportarono sotto casa in via Petrarca. Il modenese Arnaldo Sentimenti è stato il più amato prima della guerra: giunse a Napoli a vent’anni, diventò vomerese, sposò una vomerese e non lasciò più Napoli. Luciano Castellini, il giaguaro delle parate cinematografiche, fu più ammirato che amato, come Ottavio Bugatti, il gatto magico.



Poi è giunto Pepe Reina. Un amore istantaneo. A pelle. Amato prima che parasse. E amato a prescindere delle esibizioni, buone o meno buone che fossero. Un colpo di fulmine.



Pare che fosse toccato a lui averlo la prima volta che vide Napoli da turista sbarcando da una nave da crociera, una giornata di fine luglio del 2013. Da otto anni giocava a Liverpool. Quella gita a Napoli gli restituì il sole e i colori di un paesaggio che gli ricordò l’Andalusia, sua terra di origine.



Liverpool è la città dei Beatles ma anche dell’eterna pioggia, persino nei mesi più secchi. Un velario d’acqua. Quando il destino e Benitez attrassero Reina dal velario d’acqua di Liverpool al sole di Napoli l’amore fu completo perché i tifosi napoletani rimasero incantati dal fascinoso uomo spagnolo e il colpo di fulmine fu reciproco.



Solo con Maradona, che cantò Napoli “seconda mamma mia”, c’è stato un tale feeling, però totalmente assoluto, passione più che amore per il pibe che aveva fattezze e carattere di autentico scugnizzo, artista supremo della palla. A Reina basta una sola giocata, quei suoi rinvii che raggiungono i compagni a settanta metri, per scaldare i cuori azzurri.



Insomma è amore, condito di storie napoletane. Non solo le frequentazioni gastronomiche di Pepe dove più pulsa l’anima popolare di Napoli, ma che dire di uno che, emigrato un anno al Bayern di Monaco, nello spogliatoio faceva ascoltare ai giocatori tedeschi il rapper avellinese Clementino (quello che canta s.o.s. significa stut o stereo) che ancora noi neanche conoscevamo? E come non pensare, non solo romanticamente, che Pepe dallo spogliatoio del Bayern, facendo “girare” il cd di Clementino, mandasse un messaggio d’amore a Napoli col desiderio di tornarci? Intanto, tornava spesso da Monaco, riserva del grande Neuer, tre sole volte in campo senza prendere gol, per frequentare i luoghi del suo primo soggiorno azzurro.



Ed è tornato. Col volgare dettaglio della riduzione del compenso, dai 4,2 milioni del Bayern ai 2,5 di De Laurentiis, perché, come per i vecchi professori di concertino di E.A. Mario, anche per Reina “’o paraviso nuosto è chillu llà”. Così deve aver detto ai tedeschi. Via Petrarca, il golfo e la maestosità del Vesuvio negli occhi.



Si dice che Pepe sia un portiere che para col carisma più che con le mani. Quando il carisma si offusca e qualche avversario lo insulta facendogli gol, Pepe si arrabbia come un ragazzino nelle partitelle per strada. Quando il Napoli vince, salta e balla come il più impazzito dei tifosi. È l’amore nelle sue varie versioni.



Martedì sera è stato decisivo e strepitoso nella partita di Coppa contro la Fiorentina. Nelle gare precedenti aveva sollevato qualche dubbio, autentica lesa maestà. Il dubbio era che stesse invecchiando facendo fatica a far “volare” i 92 chili del suo peso-forma. La smentita è stata spettacolare. Lo scatto di reni sulle conclusioni di Chiesa e Astori è stato l’ultimo, ma non ultimo, messaggio di amore del portiere spagnolo innamorato di Napoli e ricambiato.

