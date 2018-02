Napoli, che rimpianti con Younes e Deulofeu: notte tra gol e magie

di Gennaro Arpaia

La eco delle parole di Amin Younes ancora risuona stamattina nelle orecchie dei tifosi napoletani. «Non so se andrò a Napoli la prossima estate. Non escludo di poter firmare il rinnovo con l’Ajax», ha detto il funambolo tedesco dopo essere tornato ieri in campo con la formazione B degli olandesi gelando le aspettative del Napoli ed i suoi tifosi. Un gran rientro per lui: vittoria e gran gol per sbloccare il risultato, Younes aveva già fatto mangiare le mani a quanti lo stavano seguendo prima di prendersi la scena ai microfoni.











Il lunedi dei rimpianti azzurri, poi, è arrivato dall'Olanda sino in Inghilterra: nel monday night del turno andava in scena il Watford dall'animo italiano contro il Chelsea che di italiano ha ancora l'allenatore. Antonio Conte, però, ne esce ancora malissimo, e nel 4-1 finale dei padroni di casa c'è anche la firma di Gerard Deulofeu, seguito a lungo dal Napoli questo inverno e poi finito in Premier.



Serpentina a liberarsi dagli avversari e gol bellissimo per il momentaneo tris, Deulofeu ha già fatto innamorare di sé i propri tifosi. Il mancato arrivo al Napoli pare sia dovuto alle caratteristiche un po' «anarchiche» e poco inclini al gioco azzurro dello spagnolo, che però continua a mostrare tutte le qualità in giro per l'Europa. Siamo proprio sicuri che non avrebbe fatto comodo alla causa?





