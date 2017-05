Il Napoli presenta il ritiro a Dimaro: partenza il 5 luglio

di Pino Taormina

Inviato a Castel Volturno



Il Napoli presenta il ritiro a Dimaro. Con date ancora da definire: se Sarri chiude il campionato al terzo posto partenza il 5 luglio e rientro a Napoli il 25 luglio, se chiude secondo e conquista l'accesso diretto alla fase a gironi della Champions League partenza 8 luglio e ritorno il 27 luglio.



Tra gli azzurri invitati in conferenza, ci sono anche Lorenzo Insigne e Raul Albiol. E se l'attaccante napoletano ha rivolto un pensiero a Totti - «Lo ammiro molto, ha dato tanto al calcio e alla Roma. Io vorrei fare come lui: restare qui a lungo e vincere uno scudetto con la squadra della mia città» - il difensore spagnolo ha indicato con chiarezza gli obiettivi del prossimo anno: «Vogliamo lo scudetto, questo Napoli gioca come la mia Spagna che tra il 2008 e il 2012 ha dominato il mondo». Per farlo, però, è necessario limitare gli errori e chiudere il campionato con qualche punto in più: «Il Napoli ha una rosa completa - osserva ancora Albiol - e il nostro livello di gioco non cambia mai, anche quando giocano altri giocatori. Dobbiamo avere le capacità di fare meno errori e di arrivare a quota 90 punti».Tra gli obiettivi di quest'anno, oltre al secondo posto, c'è anche il trono dei bomber. Mertens è a un gol da Dzeko e punta a vincere la classifica cannonieri. Magari anche grazie all'aiuto di Insigne: «Faremo di tutto per far vincere la classifica marcatori a Dries - ammette Lorenzo - Questo è il miglior Napoli degli ultimi anni. Ci divertiamo e diamo spettacolo come nessuno in Italia. Sarri è un allenatore che ci insegna a giocare a calcio. E noi siamo contenti di imparare».

