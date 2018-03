Napoli-Roma, la delusione dei tifosi: «Il titolo? Ormai è quasi andato»

di Oscar De Simone

Il Napoli fallisce e crolla in casa con la Roma per 4 reti a 2. Il risultato del San Paolo è perentorio e per i ragazzi di Sarri il “ko” è di quelli pesanti. La corsa al tricolore adesso si complica e non poco, anche perchè il prossimo match da disputare è quello fuori casa con l’Inter. Una sconfitta che abbatte anche i tifosi convinti di potercela fare contro una Roma certamente non al massimo delle forze in questo periodo del campionato.



«Questi sono gli incontri da non fallire e che invece spesso perdiamo» commentano. «Adesso non possiamo fare altro che sperare nelle partite che verranno e che bisognerà vincere a tutti i costi. La cosa più brutta però è che adesso non è più tutto nelle nostre mani. La Juventus a questo punto è lanciata e pronta al sorpasso che non siamo più in grado di evitare nell’immediato. Adesso oltre alla nostra bravura sarà necessario sperare anche in altri colpi di fortuna».

