Per Napoli-Sampdoria è stato designato Marco Di Bello di Brindisi.

Assistenti: Manganelli e Lo Cicero

Quarto uomo: Pegorin

Arbitri d’area: Banti e Fabbri



Marco Di Bello di Brindisi, 35 anni, è alla terza stagione nella Can di A dopo tre stagioni in serie B.

L’esordio in serie A in Bologna-Cagliari 1-0 del 12 aprile 2012.

Vanta 51 presenze in serie A e 54 in B



CINQUE PRECEDENTI CON IL NAPOLI:



Napoli-Parma 2-0 il 18 dicembre 2014

Napoli-Udinese 3-1 l’8 febbraio 2015

Napoli-Torino 2-1 il 16 gennaio 2016

Napoli-Chievo 3-1 il 5 febbraio 2016

Napoli-Chievo 2-0 il 24 settembre 2016



COSI’ IN CARRIERA:

105 presenze (51 in A e 54 in B)



45 vittorie interne (il 42,9%)

34 pareggi (il 32,4%)

26 vittorie esterne (il 24,8%)



- See more at: http://www.sscnapoli.it/static/news/Napoli-Sampdoria,-dirige-il-match-l-arbitro-Di-Bello-di-Brindisi-10705.aspx#sthash.1LtLWnDg.dpuf