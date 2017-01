Non sono state le temperature al di sotto dello zero a gelare i tifosi azzurri allo stadio San Paolo, ma Elseid Hysaj. Prpoprio il difensore albanese, al trentesimo minuto del primo tempo – con un autogol – gela il cuore dei supporter. Ma da quel momento tutto cambia.Nella ripresa infatti, i ragazzi di mister Sarri intensificano gli attacchi e raggiungono prima il pari con Manolo Gabbiadini e poi il vantaggio con la prima rete in maglia azzurra di Lorenzo Tonelli.Il 2017 insomma, inizia bene per i partenopei che sembrano essere sempre più coscienti delle loro potenzialità.“E’ stata una partita al cardiopalma” commentano i tifosi al termine del match, “in parecchi hanno abbandonato lo stadio prima del fischio finale. Il Napoli oggi, ha ottenuto una vittoria “Mazzarriana” e questo ci lasca ben sperare per il futuro. Siamo forti e lo abbiamo dimostrato ancora una volta. Siamo contenti della prima rete di Tonelli che ha mostrato tante buone caratteristiche che speriamo affini presto con il resto dei compagni. Stasera abbiamo visto il nuovo Napoli del 2017 che siamo sicuri sarà pieno di belle sorprese”.