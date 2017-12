Napoli, Natale al primo posto: battuta la Samp 3-2, si fa festa

di Roberto Ventre

Vittoria in rimonta del Napoli sulla Sampdoria: finisce 3-2 al San Paolo. Partita ricca di emozioni, cinque gol tutti nel primo tempo. Samp subito avanti con con la punizione di Ramirez che da distanza siderale sorprende Reina. Il pari è di Allan, il migliore in campo, che abbina quantità e qualità al centrocampo azzurro: vincente il tap in del brasiliano dopo la respinta di Viviano su Callejon. Blucerchiati di nuovo avanti: errore di Hysaj, fallo su Ramirez e rigore realizzato da Quagliarella. Immediata reazione del Napoli e pari di Insigne: un gol bellissimo dopo lo scambio volante con Mertens. Il sorpasso è firmato Hamik che segna il gol numero 116 in maglia azzurra, scavalca Maradona e diventa il bomber del Napoli di tutti i tempi. Nella ripresa altre opportunità non sfruttate dalla squadra di Sarri che nel quarto d'ora finale resta in dieci per l'espulsione di Mario Rusi, in grossa difficoltà come l'altro terzino Hysaj. Ma arriva il successo che in casa mancava dopo il ko con la Juve e il pari con l'Inter e il Napoli conserva la testa della classifica







RILEGGI LA DIRETTA





LE FORMAZIONI:



NAPOLI (4-3-3): Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Insigne, Mertens, Callejon.



SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Caprari.



Doccia gelata in avvio. Al 2' punizione da 9 metri di Gaston Ramirez e palla in rete. Reina non esente da colpe. All'8 occasione d'oro per Callejon ma Viviano respinge. All'11 Mertens tenta il gol del secolo da fuori area al volo: palla colpita di collo pieno ma tiro al lato. Il pareggio arriva al 15' con Allan lesto a ribattere a rete un tiro di Callejon deviato da Viviano. A nulla serve il Var chiamato dai doriani: l'arbitro convalida la rete. Al 24' gran sinistro di Insigne e palla deviata in angolo. Un minuto dopo però Ramirez è atterrato in area da Hysaj: rigore per la Samp. Sul dischetto va Quagliarella che non sbaglia e non esulta. Lo stesso Quagliarella potrebbe raddoppiare al 30' ma il tiro termina al lato. Al 33' gli azzurri si riscattano con una grande azione d'attacco: assist delizioso di Mertens per Insigne che al volo sigla un super gol. Al 38' altra meravigliosa azione azzurra: un Allan pazzesco recupera un pallone d'oro e ne approfitta Hamsik che insacca alle spalle di Viviano. Lo slovacco fa 116 gol e supera anche Maradona. Al 41' Mertens calcia dalla distanza: brivido per i 50mila del San Paolo. Al 43' Quagliarella trova il pari in contropiede ma è in fuorigioco. Termina così il primo tempo.Nella ripresa la Samp attacca. Rui si fa ammonire per un fallo su Ramirez. Il trequartista blucerchiato è una spina nel fianco, per cui Sarri manda fuori Jorginho, dentro il più difensivo Diawara. Al 24' esce anche Hamsik per Zielinski. Standing ovation. Al 29' nuovo errore di Hysaj e Quagliarella che per poco non ne approfitta. Poi lo stabiese esce ed è applaudito, persino da De Laurentiis. Al 31' espulso Mario Rui: doppio giallo e azzurri in dieci. Entra così Maggio, al posto di Insigne. Tra i doriani entra l'ex Zapata. Mertens ha l'occasione di chiuderla al 47' ma spreca. Poi arriva il fischio dell'arbitro. Ed è festa al San Paolo.

