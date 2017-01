Alla vigilia della gara di domani sera tra Napoli e Sampdoria, Maurizio Sarri ha reso nota la lista dei convocati tra gli azzurri che saranno orfani di Koulilbaly, El Kaddouri e Ghoulam: tutti impegnati con le rispettive nazionali per la Coppa d'Africa.



Milik prosegue nella sua tabella di riabilitazione. Prima convocazione in azzurro per Leonardo Pavoletti.



I convocati: Reina, Rafael, Sepe, Chiriches, Maggio, Hysaj, Lasicki, Tonelli, Maksimovic, Strinic, Diawara, Jorginho, Allan, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Lorenzo Insigne, Roberto Insigne, Callejon, Gabbiadini, Mertens, Pavoletti.