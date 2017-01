Previsti -3 gradi stasera al San Paolo per il match tra il Napoli e la Sampdoria. Gli azzurri sono chiamati a iniziare l'anno con una vittoria per restare in scia delle insiguitrici della Juventus e non perdere terreno in chiave Champions.

Molto probabile l'esordio di Lorenzo Tonelli - fino ad oggi 0 minuti col Napoli - al fianco di Chiriches al centro della difesa (Koulibaly è in coppa d'Africa e Albiol è squalificato).

In avanti occhi puntati sul solito Mertens, confermato falso nove nel tridente con Insigne e Callejon.

L'unico ballottaggio potrebbe essere a centrocampo dove Zielinski e Allan si giocano un posto da titolare accanto a Diawara e Hamsik.