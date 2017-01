Il Napoli – dopo la sosta natalizia – torna in campo alo stadio San Paolo contro la Sampdoria. Un match importante questo per gli azzurri che non hanno mai concluso con una sconfitta le ultime sette gare di campionato. Sedici gol in altrettante parte, sono invece la prova, di quanto la squadra di mister Sarri sia cresciuta in gioco e carattere.“Finalmente torna il campionato” commentano i tifosi in strada, “dopo una lunga pausa. Da stasera tutti noi torneremo a supportare i ragazzi che mai come in questo momento necessitano del nostro supporto. La strada davanti a noi non è in certamente discesa, ma con il nostro aiuto ed una ritrovata mentalità operaia e vincente allo stesso tempo, possiamo toglierci belle soddisfazioni”.La prima partita del 2017 però, vede anche un ex tra le fila avversarie. Fabio Quagliarella infatti, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto, ma tra i partenopei non sembrano esserci particolari preoccupazioni.“Quagliarella? Niente di preoccupante. E’ ovvio che voglia sempre dimostrare qualcosa contro la sua ex squadra ma questo non ci impensierisce più di tanto. Possiamo rispondere e certamente lo faremo, con il nostro Dries Mertens che solo nelle ultime tre presenze ha realizzato quasi dieci reti. Il Napoli è una squadra in forma e pronta a dare battaglia. Questa sera lo dimostreremo ancora una volta”.