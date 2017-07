Napoli, Sarri porta tutti a Monaco: solo Zapata e Strinic restano a casa

di Gennaro Arpaia

Primo grande appuntamento internazionale in questa rovente estate azzurra. Dopo il lavoro svolto a Dimaro e il rientro a Napoli, gli azzurri di Maurizio Sarri sono attesi domani in Germania: la squadra partirà domattina alla volta di Monaco di Baviera dove disputerà l'Audi cup insieme con i padroni di casa del Bayern, il Liverpool e l'Atletico Madrid.



E proprio i Colchoneros di Diego Simeone saranno gli avversari del Napoli nella prima delle due gare che attende gli azzurri tra l'1 e il 2 agosto, prima di trasferirsi in Inghilterra dove il 6 si affronterà in amichevole il Bournemouth.

Dopo il lavoro svolto a Castel Volturno quest'oggi, sono arrivate le scelte dell'allenatore toscano per la trasferta internazionale. Tra i convocati non figurano Duvan Zapata e Ivan Strinic, in attesa di nuova destinazione, ci sono invece Tonelli e Giaccherini, probabili partenti.



Reina, Rafael, Sepe.

Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maggio, Maksimovic, Mario Rui, Tonelli.

Allan, Diawara, Jorginho, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini.

Callejon, Insigne, Mertens, Milik, Ounas, Pavoletti.

