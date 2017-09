Napoli, Sarri col gruppo al completo: con la Lazio rientra anche Tonelli

di Gennaro Arpaia

Mattinata d'allenamento intensa per il Napoli di Maurizio Sarri. Dopo la goleada al Benevento, gli azzurri si preparano da ieri per la sfida importantissima di domani sera all'Olimpicp contro la Lazio.



Nessun problema per l'allenatore toscano con il rientro di Tonelli e tutto il gruppo sarà a disposizione per provare ad allungare l'importante striscia positiva è mantenere la vetta della classifica.



Questa la lista completa:

Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Tonelli, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Callejon, Giaccherini, Ounas, Insigne, Mertens, Milik.

