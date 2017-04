Hamsik si è allenato a parte. Nessun allarme particolare, forse solo un po’ di affaticamento muscolare, ma è evidente che alla ripresa di oggi pomeriggio, le sue condizioni vanno verificate. È stata, quella di ieri, la giornata dei lavori forzati per i difensori: mattinata di allenamenti speciali, col drone a riprendere tutto e tutti. Sarri è un maniaco del lavoro e di sicuro non concederà tregue in questi ultimi 40 giorni di campionato. La difesa è il tallone d’Achille di questo Napoli: miglior attacco di sempre nella storia azzurra (con 75 gol) ma Reina ha già subito 33 gol, ovvero 13 in più di Buffon. La differenza è tutta qui.



Difficile che, Hamsik permettendo, col Sassuolo ci possano essere novità di formazione: in campo lo stesso undici che ha vinto contro l’Udinese e la volta prima aveva vinto con la Lazio. Ovvero, con tutti gli acquisti estivi in panchina.

