Napoli-Juve, Sarri ritrova Reina Milik-Mertens: â€‹il dubbio in attacco

di Roberto Ventre

Bel gioco sì ma stavolta anche il risultato: Sarri crede nell'impresa dopo le prove generali di domenica con un pareggio bugiardo contro la Juventus di Allegri in formato super difensivo. In palio la finale di Coppa Italia a Roma, trofeo vinto cinque volte dal Napoli nella storia, due delle quali con la presidenza De Laurentiis. Napoli-Juve bis, nel giro di quattro giorni e di nuovo con il pienone al San Paolo, ancora in 50mila a Fuorigrotta. Stasera sarà un'altra partita, innanzitutto perché gli azzurri non partono da 0-0 ma da 1-3 e hanno fin dall'avvio l'esigenza di rimontare. Una sfida, quindi, sulla carta ancora più complicata.



Quindi, di nuovo una partita di attacco ma senza concedersi distrazioni, fatale quella commessa sul gol di Khedira, l'unico tiro in porta della Juve. Questo il tecnico ripeterà ancora una volta oggi nella riunione tecnica prepartita: l'atteggiamento mostrato domenica è quello giusto ma per centrare l'impresa ci vorrà la partita perfetta, quindi bisognerà migliorare la percentuale realizzativa e ridurre a zero gli errori difensivi per non prendere gol. La novità dovrebbe essere rappresentata dal ritorno in porta di Reina, in tal senso sono emersi segnali decisamente positivi: una grossa ventata di ottimismo dall'allenamento di ieri pomeriggio, il portiere spagnolo dopo due settimane si è allenato in gruppo e ha fatto praticamente tutto, anche la partitina. Sensazioni buone e quotazioni nettamente in rialzo, l'ultima decisione verrà presa stamattina quando gli azzurri (che non sono rimasti a dormire in ritiro) si rivedranno a Castel Volturno per la colazione e l'ultima sgambatura





