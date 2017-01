Qualcosa è cambiato nel Napoli di Sarri. Chiudere il girone di andata con l’utilizzo del 90% dell’organico è un passo in avanti e un ulteriore parametro conquistato sulla via della definitiva consacrazione della squadra tra le top in Europa. In 19 gare di serie A il tecnico di Figline ha impiegato ben 23 giocatori sui 25 in lista (26 se si considera il nuovo acquisto Pavoletti), dimostrando una volta di più una capacità gestionale pronta ad adattarsi alle necessità di una grande squadra impegnata ad alti livelli su più fronti. In due stagioni Sarri, del resto, ha dimostrato di saper aderire alle nuova dimensione napoletana, passando, nello specifico, dall’impiego di 14-15 giocatori di Empoli ai 23 attuali. Certo, lo ha fatto con i suoi tempi o forse semplicemente con i tempi che ha ritenuto opportuni per l’inserimento di nuovi calciatori nei suoi schemi e nell’ambiente Napoli. Ha, numeri alla mano, in ogni caso demolito il trito luogo comune di «un allenatore capace di lavorare solo con pochi calciatori», per quanto gli esordi di Rog o Tonelli siano stati invocati da molti e gli impieghi di Giaccherini e Maksimovic siano avvenuti con il contagocce.

Ventitrè elementi adoperati è anche la conseguenza della crescita oggettiva della qualità nella quantità della rosa, come era già chiaro dopo la campagna acquisti estiva che ha portato in riva al Golfo Zielinski, Maksimovic, Giaccherini, Diawara, Tonelli e Rog.



Rispetto al girone d’andata dello scorso anno c’è stato un ulteriore scatto: dopo la diciannovesima partita del campionato 2015-16 Sarri si era avvalso di 20 calciatori, dei quali solo 14 superarono le dieci presenze. Quest’anno sui 23 impiegati sempre 14 sono i calciatori che sono arrivati in doppia cifra ma la distribuzione delle energie e delle presenze si è ulteriormente allargata, considerando, per esempio, che Diawara è a quota 9 e che Milik si è fermato a 7 solo per l’infortunio. Lo scorso anno, inoltre, diversi elementi hanno giocato pochissimi minuti: Chalobah (in 2 apparizioni), El Kaddouri (in 9), e Maggio (in 7). In più Strinic e Chiriches si fermarono rispettivamente a una e a quattro presenze, laddove nel giro di boa dell’attuale campionato sono arrivati a 5 e a 14 presenze, a conferma della crescita – anche nelle considerazioni di Sarri – del capitano della Romania.



Gli intoccabili restano quasi gli stessi: nello scorso campionato Reina, Hamsik, Callejon, Albiol e Hysaj misero insieme 19 presenze su 19, quest’anno solo i primi tre hanno ripetuto l’exploit, con il difensore spagnolo fermatosi a 10 solo a causa del lungo infortunio muscolare. A centrocampo Allan e Jorginho, nell’attuale serie A, hanno giocato meno gare: 16 e 12 rispetto alle, rispettivamente, 18 e 17 accumulate a fine andata della scorsa serie A. In attacco l’intoccabile Higuain (19 presenze) non c’è più: Insigne ha ripetuto, più o meno, il numero di gare (18 quest’anno, una in meno lo scorso), sensibilmente più alto l’impiego di Mertens. Nell’andata del 2015-16 il belga si era fermato a 15 presenze (ma solo 4 volte da titolare), stavolta ha raggiunto 17 gare, delle quali 11 volte dal primo minuto. Zielinski, con 18 presenze (10 da titolare), è la vera novità del centrocampo: lo scorso anno Lopez, primo ricambio della mediana, a questo punto aveva raggiunto 14 apparizioni, ma solo 3 volte dal 1’.



L’impiego di 23 elementi pone il Napoli anche nella media delle altre squadre di serie A. Tra le prime 10 in classifica, infatti, Fiorentina, Lazio e Udinese hanno il primato di impiego di calciatori (26), dei quali alcuni giovanissimi e per pochi minuti; a ruota Atalanta e Torino (25), poi Juventus e Inter (24), quindi il Napoli con il Milan e infine la Roma (con 20 calciatori adoperati). Azzurri in perfetta media serie A, soprattutto per distribuzione di minutaggio, visto che sotto i 100’ ci sono solo tre calciatori: Rog (in tutto 34’), El Kaddouri (40’) e, ovviamente, Tonelli (95’). I primatisti, come è prevedibile, sono Reina (1801’), Callejon (1616’) e capitan Hamsik (1542’).