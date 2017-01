C’è già qualche tifoso, scaramantico come il presidente De Laurentiis, che si chiede cosa potrebbe accadere il 15 febbraio a Madrid, se il trend dei risultati ottenuti indossando il completo bianco e non la maglia azzurra restasse questo. Quattro vittorie e un pareggio (in rimonta) in campionato, oltre al successo sul Benfica a Lisbona conquistato dai “corsari neri”. Quel giorno, partita d’andata degli ottavi di Champions contro i campioni in carica al Santiago Bernabeu, il Napoli chiederà di giocare in bianco, augurandosi che il cortese Real accetti e si vesta diversamente?



La scaramanzia è di casa nel mondo dello spettacolo, quello che il presidente azzurro frequenta da quando era bambino, e del calcio. Ed ecco perché, dopo la scialba partita contro il Sassuolo del 28 novembre (gli emiliani pareggiarono nel finale), arrivò un “suggerimento” nello spogliatoio: lasciare nell’armadio le casacche azzurre e utilizzare quelle bianche con la striscia trasversale. Il risultato? Immediato: 3-0 sull’Inter, un primo tempo da sballo contro la squadra di Pioli. E negli spogliatoi Sarri sorrise: «Chi ha deciso di cambiare la divisa? Non lo so, forse il presidente...». Uno scaramantico doc, quindi.



La maglia bianca ha portato fortuna a Mertens, che è diventato capocannoniere della squadra (11 reti) segnando otto gol nelle ultime tre partite del 2016: tre al Cagliari, quattro al Torino e uno alla Fiorentina. Ma la casacca è stata preziosa anche per Gabbiadini: due centri nelle ultime due partite. E per Tonelli, che al debutto dopo mesi di attesa ha segnato e regalato al Napoli il successo sulla Sampdoria.



Da venerdì 2 dicembre, la data di Napoli-Inter, gli azzurri non sono più azzurri. Quattro giorni dopo, infatti, in occasione dell’appuntamento decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions League si sono presentati a Lisbona vestiti di nero. Hanno vinto per 2-1, reti di Callejon e dello scatenato Mertens, d’altra parte la vittoria a sorpresa della Dinamo Kiev sul Besiktas aveva consentito ai napoletani e ai portoghesi di accedere alla seconda fase del torneo, a prescindere dal risultato allo stadio Da Luz.



C’è un effetto sui risultati e, forse, anche sul merchandising: le maglie bianche portafortuna sono diventate oggetto dei desideri dei tifosi.