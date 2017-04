di Gennaro Arpaia

Kalidou Koulibaly e Patrik Schick potrebbero avere in comune la maglia del Napoli in futuro, per ora condividono solo lo stesso agente. Bruno Satin, dalle frequenze di Radio Kiss Kiss, ha infatti confermato l'interesse degli azzurri per il bomber della Repubblica Ceca, ma ha anche frenato gli entusiasmi sul suo rendimento.



«Sta facendo bene, è vero, ne siamo felici. La sua duttilità, poi, lo aiuta in questo campionato. Ma deve fare ancora meglio, crescere ancora, conquistare la titolarità. Poi si deciderà per il meglio il suo futuro. L'interesse di grandi club, tra cui il Napoli, è vero, ma di certo ora non c'è nulla. Non deciderò da solo, ma insieme a lui e alla società».

