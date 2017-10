Napoli, terremoto in Primavera: esonerato Saurini, c'è Perrella

Tanto tuonò che piovve. Si conclude così l'avventura di Giampaolo Saurini sulla panchina della Primavera del Napoli, una corsa lunga cinque anni. Dal 2012, infatti, l'ex attaccante di Lazio e Atalanta era alla guida dei giovanissimi azzurri, ma gli ultimi risultati non hanno fatto felice la società, che, secondo quanto riportato anche da Sky, ha esonerato l'allenatore ed è ora alla ricerca di una nuova figura che possa sostituirlo.



A far traboccare il vaso è stata l'ultima uscita degli azzurrini: il 5-0 rimediato in campionato in casa della Lazio non è piaciuto per modi e sostanza. Il Napoli non vince dalla prima uscita della stagione e in Youth League la squadra non ha saputo dare continuità alla vittoria dell'esordio contro lo Shakhtar.



Si aspetta ora un comunicato ufficiale della società e soprattutto il nuovo allenatore: a Manchester, intanto, per la gara di YL ci sarà il suo vice Gaetano Perrella.

