Napoli, siparietto Allan-Albiol. Lo spagnolo: «Che fisico!» | Foto

Animi sereni in casa Napoli. Con il primo posto in solitaria conquistato dopo la settima vittoria in altrettante uscite di campionato, gli azzurri mostrano il volto sorridente di chi sa che la strada intrapresa è quella giusta. A dimostrarlo le parole rilasciate subito dopo il match con il Cagliari, così come le varie uscite social dei calciatori di Sarri.



Simpatico siparietto quello apparso stamattina su Instagram. Allan, centrocampista azzurro tra i più in forma in avvio di questa stagione, ha commentato con una foto il match di ieri al San Paolo. «Grande vittoria. Bravi ragazzi», scrive il brasiliano. Con Albiol pronto a prenderlo in giro: «Che fisico!» La risposta divertita del mediano non s'è fatta attendere, pochi commenti più giù: «Molto lavoro, Pacho!»





Grande Vittoria...bravi ragazzi 🔵⚪️ #gloriaaDeussempre #forzanapolisempre Un post condiviso da Allan Marques (@allanmarques91) in data: 2 Ott 2017 alle ore 02:44 PDT

