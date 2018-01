Napoli, mossa a sorpresa in attacco: contatti con la Roma per El Shaarawy

di Delia Paciello

Scatta l’allarme in casa giallorossa. Spunta infatti un nuovo nome per il Napoli: accanto alle trattative intavolate per Deulofeu e Politano, il club azzurro avrebbe ora chiesto informazioni anche su Stephan El Shaarawy. Intenzionato a rinforzare il pacchetto offensivo con un esterno duttile e in grado di spostarsi su entrambe le fasce, il Napoli starebbe valutando proprio in queste ore il profilo dell'attaccante della nazionale italiana con origini egiziane. Per la Roma non è incedibile: il club di Pallotta avrebbe anzi proposto il giocatore all’estero, in Premier o in Bundesliga, per poter così smuovere il mercato in entrata.



Già in estate il Faraone aveva pensato di andar via: poco utilizzato da Spalletti, poi l’arrivo di Di Francesco aveva cambiato le carte in tavola. Diventato ora uno dei perni del nuovo tecnico, non sarebbe tuttavia indispensabile per i giallorossi. E così gli azzurri ci provano: potrebbe essere una soluzione valida per Sarri grazie alla velocità e ai rapidi cambi di passo di cui è capace, ma anche alla precisione nei tiri dalla distanza che potrebbe tornare utile per sbloccare partite difficili da gestire tatticamente. E proprio il tecnico toscano starebbe valutando il possibile utilizzo nei suoi schemi di gioco e l’adattabilità del giocatore.



La Roma d'altro canto ci penserebbe bene prima di vendere il suo talento ad una diretta concorrente: l’interesse del Napoli lusinga il giocatore, ma la trattativa non si prospetta affatto semplice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA