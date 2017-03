La Spagna lascia a casa Callejon Lopetegui convoca solo Reina

di Gennaro Arpaia

Belle notizie per Pepe Reina, il portiere azzurro è stato convocato dal Ct iberico Lopetegui per le gare della nazionale spagnola contro Israele e Francia. Reina si aggiungerà agli altri due portieri De Gea e Rico.



Niente convocazione, invece, per gli altri due spagnoli del Napoli. Raul Albiol e José Callejon non sono stati scelti dal selezionatore e resteranno quindi a Castel Volturno a lavorare con Maurizio Sarri.

